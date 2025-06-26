国会議事堂（資料写真）女子児童の下着を盗撮し交流サイト（ＳＮＳ）のグループチャットで画像を共有したとして名古屋市立や横浜市立の小学校教員２人が逮捕された事件の波紋が政権内外でも広がっている。政府は事態を重く見ており、早期に再発防止策を打ち出せるかが問われている。実態解明を捜査の進展に委ねざるを得ない一方、関係する自治体の教育委員会からの報告の遅れなど、情報共有不足にいらだちを募らせている。同事