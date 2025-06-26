中国国家市場監督管理総局は25日、江西省林業科学院が設立した国家計量データ応用センターを拠点に、初めて雷竹（竹の一種）の染色体レベルの高品質なゲノムの解読に成功したと明らかにしました。この成果は標準参照データとして、雷竹のゲノム研究の空白を埋めるものであり、今後の雷竹の機能ゲノム学研究と分子育種に明るい展望を開くものだということです。標準参照データは国家の重要な戦略資源です。竹類の遺伝子データは生物