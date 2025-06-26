【漫画】本編を読む漫画家・あさのゆきこさんのブログで2022年から連載され、今年になってから書籍化されるなど、育児中のママを中心に評判を呼んでいる『これって虐待ですか自己肯定感が低くて怒りを止められなかった私が息子と一緒に笑えるようになるまで』（あさのゆきこ/KADOKAWA）。「私ってポンコツな母親だ…」と思うからこそ完璧を目指し、自分に自信が持てないまま、初めての子育てに苦戦する主人公のみずき。うまく