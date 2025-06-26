乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。6月19日（木）の放送では、前回の放送で生徒（リスナー）に出した賀喜先生にまつわるテスト「かっきー末テスト」の答え合わせを実施！ この記事では後編として、5〜8問目の答えを発表した模様をお届けします。●前編記事はコチラ！ https://news.audee.jp/news/f0qyi0wvUc.html乃木坂46の賀喜遥香◆かっ