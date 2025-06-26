立川志らく、月亭八光が２５日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。志らくは「笑点」が話題になると元々の創設者は師匠の立川談志さんだったが、談志さんの目指したブラックユーモアから離れ、アットホームな笑いに舵を切ったと解説した。「私と『笑点』との関係は一時は最悪だった」と明かし、「若い頃、３０代の尖がってた頃に落語論の本を書いて『笑点よ、１日も早くこの日本から消えろ』って書いた