¹áÀî¸©Åì¤«¤¬¤ï»ÔµÄ²ñ¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¾åÂ¼°ìÏº»ÔÄ¹¡Ê±¦¡Ë¡á26Æü¸á¸å¡¢¹áÀî¸©Åì¤«¤¬¤ï»Ô¹áÀî¸©Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ï26Æü¡¢¿¦°÷¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±´¶¾ðÅª¤ËµÍÌä¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÅÏÊÕ·ø¼¡»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤Î¹Ô°Ù¤¬¡¢»Ô¤Î»Ø¿Ë¤ÇÄê¤á¤ë¸¢°Ò·¿¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µÄ²ñÂ¦¤Ë»ö¼Â³ÎÇ§¤ÎÄ´ºº¤È·ë²Ì¤Î¸øÉ½¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£ÅÏÊÕ»á¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¿½¤·Æþ¤ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë°ÛµÄ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÄ´ºº¤ÎºÝ¡¢ÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»ÔÄ¹Ì¾¤Î