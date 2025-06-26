マダニが原因となった感染症により、最悪の場合、人間やペットが命を失うケースが各地で起きています。感染を防ぐ対策などについて、医師に聞きました。 ■マダニを通じて感染する「SFTS」 家族のような存在のペットを巡る感染症で、死者も出る事態となっています。その原因は、公園や庭の草むらなどペットが日常的に出入りする場所に潜んでいる「マダニ」です。茨城県で2025年5月、マダニを通じて感染する、人