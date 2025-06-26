福岡管区気象台は26日、宮崎、鹿児島両県にまたがる霧島連山・新燃岳が、同日午後に少なくとも2回噴火したと明らかにした。噴火は22日以来。噴火警戒レベルは3の「入山規制」が継続しており、引き続き注意が必要としている。気象台によると、26日の噴火は午後0時50分と同3時7分。いずれも火口から高さ約千メートルの噴煙が上がった。26日も多数の火山性地震が観測された。新燃岳は22日に2018年6月以来、7年ぶりに噴火。宮崎