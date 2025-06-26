Image: Shutterstock 2025年6月22日、Tesla（テスラ）の自動運転タクシー「ロボタクシー」が公道デビューしました。これを受けて、翌日の株価は急上昇。イーロン・マスク氏の保有資産は、この日だけで100億ドル以上も増えたことが明らかになっています。自動運転タクシー、限定的にスタートサービス範囲は、テキサス州オースティン市内の一部エリア、利用は招待制と限定的な試験走行でしたが