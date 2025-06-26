テクノロジー系メディアのArs Technicaが、SteamOSを搭載したゲーム機でWindows 11よりも高いフレームレートが出ることを確認しました。Games run faster on SteamOS than Windows 11, Ars testing finds - Ars Technicahttps://arstechnica.com/gaming/2025/06/games-run-faster-on-steamos-than-windows-11-ars-testing-finds/SteamOSはSteamを運営するValveが開発したLinuxベースのOSで、Valve製ゲーミングPC「Steam Deck」に搭