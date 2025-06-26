Image: Majin Bu / X 手に持つとこんな感じ。今秋の発表が予想されている、iPhone 17シリーズ。これまでの噂から、今回は大きなデザイン変更や仕様の変更もありそうと噂されています（噂まとめは以下をどうぞ）。【噂まとめ】iPhone 17のすべて。大幅アップデートも値上げの予感（6月6日 更新）して、この新型iPhoneの最新のモックアップ（らしき端末）が、リーカーによってシェアされていた