高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（47）といけだてつや（42）がYouTube「かっ飛BASE!BALLCHANNEL」を更新。夏の甲子園に向けて都道府県大会の注目校と選手を挙げた。千葉の高校野球熱はハンパじゃない。その人気に拍車をかけるのが人気の吹奏楽部の来場だ。春の千葉大会を制した専大松戸は関東大会で横浜の公式戦連勝を「27」で止めて注目を集めた。市立船橋など強豪に加え、投手力の千葉学芸、意外性の四街道など