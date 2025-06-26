SHANK主催フェス＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞が12月6日および7日、長崎・出島メッセ長崎にて開催されることが発表となった。 ＜BLAZE UP NAGASAKI＞の2DAYS開催は2022年以来3年ぶり。SHANK以外の出演者は後日発表される予定だ。チケットのオフィシャル1次先行受付は本日6月26日20時から。 ■＜BLAZE UP NAGASAKI 2025＞12月6日(土)長崎・出島メッセ長崎12月7日(日)長崎・出島メッセ長崎open9:00 / start11:00 / 20:00終演予