急速な少子化を受けて県教育委員会は県立高校の再編を進めています。26日、2029年度までに新たに8校を統合するなどの計画が示されました。26日に開かれた県議会の総務文教委員会。県教育委員会から県立高校の再編整備計画が示されました。〈県教育委員会太田勇二教育長〉「子どもたちの教育環境の質の維持向上させることに県立高校としての一定の学校規模を維持していく必要があると考えています」急速な少子化や学習ニー