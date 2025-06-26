訃報です。 【写真を見る】山形交響楽団の設立者村川千秋さんが92歳で亡くなる 東北初のプロオーケストラ、山形交響楽団を設立した村川千秋さんがきのう、肺炎のため亡くなりました。９２歳でした。 村川千秋さんは１９３３年１月に山形県村山市で生まれ、東京藝術大学、インディアナ大学大学院で音楽を学び、１９６６年に東京交響楽団を指揮してデビュー。 １９７２年に東北で初のプロオーケストラ山形交