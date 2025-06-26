ＮＭＢ４８のキャプテン・小嶋花梨（こじま・かりん）が２６日、大阪・ＮＭＢ４８劇場で上演された「天使のユートピア」公演で卒業を発表した。アンコールでラストナンバー「永遠のメロディー」を披露。その後、小嶋が「私から２つお伝えしたいことがあります。まずは、私、小嶋花梨は、ＮＭＢ４８を卒業します」と発表。すると、ファンが「えええええ！？」と絶叫。小嶋は続けて「少しお話しさせてください。大好きなＮＭＢ４