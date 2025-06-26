◆男子プロゴルフツアープレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品第１日（２６日、栃木・西那須野ＣＣ＝６９５６ヤード、パー７１）第１ラウンドは激しい雷雨によるコースコンディション不良のため、半数の７８人が競技を終えられず、サスペンデッドとなった。ツアー初優勝を目指す大岩龍一（フリー）は９バーディー、２ボギーの６４で回り、７アンダーで暫定首位に立った。自身最多に並ぶ６連続バーディーをマークし