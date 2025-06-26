気象台は、午後8時14分に、大雨警報（浸水害）を青森市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・青森市に発表 26日20:14時点津軽では、26日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水26日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量40mm