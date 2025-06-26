菊池の愛するスターの正体とは...？話題沸騰中のアイドルグループ「timelesz」の菊池風磨が、自身のインスタグラムを更新。YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」で共演する先輩・Hey! Say! JUMPの山田涼介との2ショットを公開し、話題となっている。「#現場に愛するスターがいた日」とタグ付けし、山田との2ショットを投稿。山田がグレーの柄入り半そでシャツと青いパンツを合わせ、ポケットに手を入れた落ち着いた表情でカメラ