左足首の捻挫のため離脱していた西武のドラフト2位ルーキー渡部聖弥外野手（22）が26日、ベルーナドームでの1軍全体練習に合流した。交流戦明け初戦となる27日の日本ハム戦から出場選手登録される見込みで「もう、まったく問題ありません」と笑顔を見せた。5月23日のロッテ戦で負傷し、同31日に出場選手登録を抹消。6月21日のイースタン・ロッテ戦で実戦復帰した。26日の全体練習で状態を最終確認し、全メニューを全力でこなし