ソフトバンクが交流戦優勝の勢いに乗り、パ・リーグでも一気に上位浮上を狙う。セ・リーグ相手に奪三振ショーを繰り広げたリバン・モイネロが27日のロッテ戦（ZOZOマリン）で先陣を切る。「1試合目というのはあまり関係ないけど、（上位との）ゲーム差も近いので勝たなければいけない」と誓った。交流戦で3試合に先発し、交流戦が18試合制となった2015年以降で最多の37奪三振をマーク。6日のヤクルト戦（神宮）では18奪三振し