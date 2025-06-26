授賞式でトロフィーを受け取った山本知事（画像提供：TikTok Japan） 動画投稿アプリ「Ｔｉｋｔｏｋ」の日本法人は、アプリで流行したハッシュタグやキーワード、音楽などを表彰する「Ｔｉｋｔｏｋ上半期トレンド大賞２０２５」を発表し、特別賞には群馬県公式アカウントの「ｔｓｕｌｕｎｏｓ」が選ばれました。 ２０２０年から開かれている「トレンド大賞」は、その年の流行楽曲やグルメ、エンタメなど