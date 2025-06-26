ChatGPTやGeminiといった人気のチャットAIはサーバーで処理を実行していますが、「オフラインでもAIを使いたい」「自分のデータをサーバーにアップロードしたくない」といった需要に応えるべくPCやスマートフォンなどのデバイス上でチャットAIを動作させるための研究開発が進んでいます。「Cactus Chat」もスマートフォン上でチャットAIを動作させられるアプリの1つで、AndroidスマートフォンとiPhoneの両方に対応しています。どれ