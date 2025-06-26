群馬県・館林市は、来月からはじまる「激グルメ総選挙」の概要を発表し、２６日関係者を集めて試食会が行われました。 激グルメ総選挙は、激辛や激甘の料理などを食べて暑い夏を乗り切ろうと市内の飲食店などが企画するスタンプラリーです。１３回目のことしは３３店舗の３８品が対象で投票した人の中から抽選で５０人に２０００円が当たります。 セレモニーでは多田市長など出席者６人が去年、準グランプリに輝いた