日本の創薬力向上につなげるため開かれた官民協議会の初会合＝26日午後、首相官邸日本の創薬力向上につなげるため、政府は26日、国内外の製薬企業や新興企業、資金面で支援するベンチャーキャピタル、研究機関の関係者ら約30人が参加する官民協議会の初会合を首相官邸で開いた。作業部会を新設し、創薬産業の振興につながる薬価制度改革も含め、9月から議論を開始する。協議会で石破茂首相は「（作業部会では）官と民が垣根を