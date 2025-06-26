野球殿堂博物館は２６日、今年競技者表彰で野球殿堂入りした岩瀬仁紀氏、掛布雅之氏、特別表彰で殿堂入りした富沢宏哉氏の表彰式を、７月２３日に京セラドーム大阪で行われる「マイナビオールスターゲーム２０２５」第１戦の試合開始前のグラウンドで実施すると発表した。当日は岩瀬氏、掛布氏、富沢氏の代理で友寄正人氏が出席し、野球殿堂ホールに掲額されるレリーフのレプリカと花束贈呈が行われる。３氏のレリーフはこの日