5月の静岡県伊東市長選で当選した田久保真紀市長が、自らの最終学歴について6月25日の市議会で明確な回答を控えたことを巡り、市議会は百条委員会を設置する方針を固めました。7月の本会議で採決が行われて可決されれば、伊東市議会史上初めての百条委員会設置となります。 【写真を見る】「これでは議会と市長と信頼関係を築くことができない」静岡県伊東市議会 百条委員会設置へ 田久保真紀市長の"学歴詐称疑惑"解明に向け 田