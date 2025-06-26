人気歌謡グループ「純烈」の酒井一圭が歌謡ポップスシンガー・岡本幸太の３枚目シングル「永遠（とわ）の沼に墜ちたマリオネット」（９月１０日リリース）の作詞を手掛け、このほど都内で岡本が行ったレコーディングに立ち会った。岡本は広島県広島市出身で、歌謡曲からアニメソングまで幅広いジャンルの作品を歌いこなし、その実力は折り紙付き。今回は２０２３年の「あなたに哀愁」、２４年「君に愛がとまらない」に続く第３