プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 15:00〜15:25）。6月21日（土）、28日（土）の放送ゲストは、お笑いコンビ・カミナリの竹内まなぶさんと石田たくみさんです。この記事では、6月21日の模様をお届けします。（左から）竹内まなぶさん、パーソナリティの丸山茂樹、石田た