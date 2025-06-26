アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FM のラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント） ”を探ります。今回の放送では、自身の結婚式の準備エピソードなどについて語りました。（※放送当時の内容です）こっちのけんと番組では、リ