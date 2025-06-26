Image: ccp ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ë¿å½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°û¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤°³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥·¡¼¥·¡¼¥Ô¡¼¡ÊCCP¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖCool Barista¡Ê¥¯¡¼¥ë¥Ð¥ê¥¹¥¿¡Ë¡×¡£¤¿¤Ã¤¿15Ê¬¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¿å½Ð¤·¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬´°À®¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹