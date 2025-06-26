ずっと元気で美しく過ごすためには、心の健康をキープすることも大切です。そんな理想の暮らしを体現しているのが、102歳の現役美容部員・堀野智子さん。「自分が機嫌よくいれば、おのずと他人の顔色は気にならなくなる」と語る堀野さんの生き方を、著書『102歳、今より元気に美しく』より一部抜粋してご紹介します。ご機嫌をとるべきは「人ではなく自分自身」朝いちばんにお化粧をすることで体と心に「活」が入り、気分が上がると