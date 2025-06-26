タレントの小倉優子が２６日までに自身のＳＮＳを更新した。「最近の衣装です今日は収録後に、マネージャーの堂前くんから『フリートーク、もっと頑張りましょう！とっ散らかり過ぎです！次からは本番前に話のオチを考えておきましょうね。』という言葉がありました！私より一回り以上若い堂前くんですが、きちんと意見を伝えてくれて本当にありがたいです反省と勉強の日々ですが一つ一つ積み重ねて成長していきたい