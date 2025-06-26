鹿児島県警は26日、不祥事の再発防止策を検証するために行った職員へのアンケート結果を明らかにしました。 相次いだ不祥事を受け、県警は去年8月に再発防止策を策定し、外部からの講師を招いた講話や研修を行ってきました。 県警は今月3日までの9日間、再発防止策の実効性を検証するため、全職員およそ3100人を対象にアンケートを実施し、26日に結果を明らかにしました。 「不祥事防止の意識が高まった」が86パ