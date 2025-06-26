鹿児島県議会6月定例会の最終本会議が26日に開かれ、県が計画する新たな総合体育館の設計費およそ9億円を盛り込んだ、総額48億9100万円の補正予算案が可決されました。塩田知事は、「一つ前に進んだ」と述べました。 最終本会議では、一般会計に48億9100万円を追加する補正予算案が可決されました。 中でも注目を集めたのは、建設費が400億円以上に膨らんでいる新たな総合体育館の設計費およそ9億円などの関連予算でした。県は「