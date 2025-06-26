全日本学生遊技連盟(学遊連)は、2024年度の活動報告および2025年度の活動概要を説明する記者発表会を2025年6月25日に開催した。(前列左より)全日本学生遊技連盟 学生代表の有村颯太さん、学生職員の中村ターリックさん、岸野楽人さん、田中勇斗さん、小林敬史さん、(後列左より)ぱちんこ広告協議会 岡崎翼理事、ぱちんこ広告協議会 岡林克彦理事長、全日本学生遊技連盟 毒島大輔代表理事、全日本学生遊技連盟 公式アンバサダーのひ