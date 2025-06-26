梅雨の後半に向けて大雨への注意が必要です。全国では大雨による被害が出ている地域もあります。 特に、この梅雨時に警戒したいのが「線状降水帯」です。気象予報士の数家キャスターが解説します。 3時間降水量が観測史上最大117.5ミリ2023年の豪雨災害 おととし7月、富山県を襲った大雨。気象庁が予測を始めてから初めて県内で「線状降水帯」が発生し、各地で激しい雨が降りました。この時の雨雲の動きです。石川県か