NMB48のキャプテン小嶋花梨（25）が26日、大阪市のNMB48劇場で行われた「天使のユートピア」公演で卒業を発表した。アンコールで小嶋は「2つ発表があります」と話し、「私、小嶋花梨はNMB48を卒業します」。ファンからは「えーっ」と驚きの声が上がった。小嶋は「大好きなNMB48に加入して9年。キャプテンとして6年間活動させていただきました。本当にNMB48が大好きという気持ちだけで、埼玉から大阪に来て、大好きなNMB48の活動は