夏の海水浴シーズンを前に新潟市の海の家で火災を想定した消防訓練が行われました。新潟市西区の海水浴場では防火意識を高めて海水浴を楽しんでもらおうと、海開きを前にしたこの時期に毎年、訓練が行われています。「ゆっくり低い姿勢で行きますよ」訓練は海の家の厨房から出火し客ひとりが逃げ遅れた想定で、駆け付けた消防隊がロープをつたって救出します。そして…「一斉放水体形をとる。放水、はじめ！」鎮火する