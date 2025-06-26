JR西日本によりますと、きょう（26日）午後7時過ぎ、JR吉備線（桃太郎線）の服部～東総社間で、枕木から煙が出ているのを確認したということです。 JR吉備線は約20分後に運転を再開していますが、この影響で午後8時現在、岡山～総社間で15分～20分の遅れが出ています。