20歳の日本人DF高井幸大が川崎フロンターレからトッテナムに移籍する見込だ。先日、英公共放送『BBC』などによって、「すでに500万ポンド（約９億8000万円）の契約で合意した」と報じられた。この移籍が実現すれば、プレミアリーグにおける日本人DFの系譜を継ぐことになる。これまで吉田麻也をはじめ、冨安健洋、菅原由勢といった選手たちが、日本人DFがプレミアでキャリアを築けることを証明してきた。これは日本人が持つ規