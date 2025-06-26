【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「全部がトリックだった」（大森元貴）、「リアルでも友達になれてよかったと思います（笑）」（菊池風磨） 映画『＃真相をお話しします』の大ヒットを記念して、本作でW主演を務めた大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）と菊池風磨（timelesz）のスペシャル対談動画が、映画オフィシャルYouTubeチャンネル『＃真相の部屋』で公開。また、ふたりの2ショット写真も解禁となった。 動画内では