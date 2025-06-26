【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■グルメ旅に呼び出されたのは、亀梨和也、迫田孝也、ぼる塾・田辺智加 亀梨和也が、6月27日20時から放送されるTBS『知識の扉よ開け！ドア×ドア クエストSP』に出演する。 この番組は、もしも…誰もが気になるアレコレを “特別に”覗くことができたら？そんな知的好奇心を刺激する疑問のもと、「気になる！」の向こう側を大調査していく好奇心探求バラエティ。 今回は、人気温泉地