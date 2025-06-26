※7月4日、東証グロース市場に上場予定のヒット [東証Ｇ]は26日、公開価格を発表した。 ●ヒット 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：7月4日 事業内容：屋外広告媒体の企画、運営及び屋外広告を 中心とした広告全般の取扱いに係る事業 公開価格：1500円 仮条件：1430円～1500円 想定発行価格：1430円 上場時発行済み株式数：623万株 公募：67万株 売