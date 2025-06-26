百花読者の間でジワジワと増え始めているリュック通勤派。肩への負担を分散できて楽ちんなうえ、移動中の身軽さも魅力♪傘を持つ雨の日の通勤は両手があけられるリュックが大活躍！ 撥水加工が施してあれば、万が一濡れても汗をかいても、お手入れ簡単♪レガートラルゴなら1万以下で見つかる！出典: 美人百花.com撥水加工のポリエステルにフラップ部分の合皮が女性らし