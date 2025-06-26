熊本家庭裁判所の新しい所長に就任した小野寺優子所長が26日、着任会見を開きました。■熊本家庭裁判所・小野寺優子所長「熊本での3年間はとても楽しかったので、今回再び熊本で勤務する機会をいただいたことをうれしく思っています」 5月20日付けで着任した小野寺優子所長は北海道出身で、今までは民事事件を主に担当していて2017年から2020年まで熊本地裁の裁判官を務めました。小野寺所長は、離婚後の共同親権の導入などを盛