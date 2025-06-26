±àÅÄ¶¥ÇÏ¡ÖÂè26²óÊ¼¸ËÍ¥½Ù¡×¤Ï26Æü¡¢Âè11R¤Î1870¥á¡¼¥È¥ëÀï¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡1.0ÇÜ¤Î¡È¸µÊÖ¤·¡É¤È¤¤¤¦ÃÇÁ³¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥ª¥±¥Þ¥ë¡Ê²´3¡áÀ¹ËÜ¿®¡¢Éã¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥º¥Ç¥¤¡Ë¤¬²¼¸¶Íý¡Ê47¡Ë¤Î¼ê¹Ë¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡¢Áá¤áÀèÆ¬¤«¤éÍ¥¾¡¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7Ï¢¾¡¤ÇÌµÇÔ¤ÎÊ¼¸ËÍ¥½ÙÇÏ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ù¥é¥¸¥ª¥É¥ê¡¼¥à¡£3Ãå¤Ë¤Ï3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥­¥ß¥Î¥Ï¡¼¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥±¥Þ¥ë¤¬ÌµÇÔ¤Î¤Þ¤ÞµÆ¿å¾Þ¤ËÂ³¤¤¤ÆÊ¼¸Ë3ºÐ3