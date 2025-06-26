エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【最ッ高】パリへ行くのでドンキホーテ買い放題してきたら楽しすぎたんだけど！！！』の動画を公開。様々な購入品を紹介し、その中には美容系アイテムも！【関連記事】エミリン「もう最強」購入した保湿力抜群のクリーム系シートマスク■シートマスク動画内に登場したのはこちら！Torriden/ダイブイン マスクパック 10枚 2,750円（公式サイトより） この投稿をInstagram