原発再稼働への質問が相次ぎました。 【写真を見る】｢浜岡原発｣再稼働への質問相次ぐ 中部電力株主総会 中電側は早期の再稼働に向け取り組む姿勢 撤退求める株主提案は否決 中部電力の株主総会がきょう名古屋で開かれ、株主からは静岡県にある浜岡原発の再稼働に関する質問が相次ぎました。これに対し中電側は、去年12月から原子力規制委員会によるプラント関係の審査が始まったことなどを説明し、早期の再稼働に向けて取り組ん