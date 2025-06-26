県議会6月定例会は最終日のきょう、能登半島地震で被災した中小企業への支援などを盛り込んだ、6月補正予算案を可決して閉会しました。きょう全会一致で可決された県の6月補正予算は、追加提出分を合わせて一般会計で、およそ40億円です。このうち地震で被災した中小企業の設備の復旧などを支援する「なりわい再建支援事業」におよそ18億2000万円を計上しました。また、高校の授業料無償化について、国の政策の変更に合わせ、これ